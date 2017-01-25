Полиция Сумщины ежесуточно изымает наркотики С начала нынешнего года сотрудники полиции Сумской области раскрыли 158 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. У злоумышленников правоохранители изымали марихуану, ацетилированный опий, амфетамин и медицинские препараты с содержанием наркотических веществ.

Только за минувшие сутки, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с наркопреступностью, сотрудники полиции Сумщины раскрыли 10 таких преступлений.

Так в Сумах, по улице Ярослава Мудрого, полицейские остановили 32-летнего жителя областного центра, у которого во время осмотра обнаружили и изъяли самодельное устройство для курения марихуаны.

В с. Суховерховка Бурынского района, во время санкционированного обыска в домохозяйстве 46-летнего местного жителя, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 20 граммов марихуаны, а у 46-летнего жителя села Поповка Великописаревского района – 10 граммов «травки» и 2 самодельные устройства для ее курения.

8 граммов сухих растений конопли готовых к употреблению путем курения правоохранители изъяли у 40-летнего жителя Глухова, и еще 5 граммов марихуаны, ацетилированный опий, шприцы и ватные тампоны с остатками наркотических веществ у 36-летнего жителя этого же города. Все изъятое направлено на экспертизу. Также наркотические средства в виде 15 граммов марихуаны изымались сотрудниками полиции у 22-летнего жителя села Вировка Конотопского района, 7-ми граммов – у 42-летнего жителя села Кровное и 6-ти граммов в 21-летнего жителя Степановки Сумского района.

По всем фактам обнаружения и изъятия наркотиков полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.