Псевдобанкир опустошил счет жителя Шостки на 4 тысячи Именно такой суммой денег завладели неизвестные злоумышленники, представившись работниками банка, которые с банковской карты 60-летнего жителя Шостки сняли все деньги.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что днем на его мобильный поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился работником банка и сообщил заявителю об уменьшении кредитного лимита на карточке. После чего добавил, что ему должны позвонить из местного филиала для уточнения информации.

Дальше все разворачивалось по сценарию злоумышленников. Мужчине действительно позвонили, уточнили его данные, включая номер его финансового документа, фамилию, имя и отчество. После чего телефонная связь оборвалась, а на телефон пришло сообщение, что со счета сняты 4 тысячи гривен.

И хотя мужчина сразу обратился в банковское учреждение, где ему подтвердили информацию о снятии денег, вернуть их было уже поздно. Сейчас правоохранители проводят ряд оперативно-поисковых мероприятий, которые помогут разыскать злоумышленников. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража».

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой ограничить общение с банковскими работниками в телефонном режиме до минимума и все финансовые вопросы решать в банковском учреждении.

Помните, настоящие банкиры в своих клиентов не выспрашивают персональных данных и информации по банковским картам. Поэтому о таких случаях необходимо сразу сообщать в полицию и работников банка по номерам клиентской поддержки. Например, клиенты «Приват Банка» могут сообщить о мошенничестве по номеру 3700, а клиенты «Сбербанка» по номеру 0 800 210 800. С мобильного - круглосуточно и бесплатно, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.