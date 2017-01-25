В Ромнах пенсионер оставил псевдокопов «без заработка»

Правоохранителям Роменского отдела полиции о попытке мошеннических действий рассказал 64-летний житель города. По его словам, на мобильный ему позвонил мужчина, который представился следователем и сообщил, что его сыну грозит уголовная ответственность. Незнакомец сразу заверил, что этот вопрос можно «решить», если тот срочно перечислит на его счет восемь тысяч гривен. К счастью, мужчина не растерялся и вспомнил о предупреждениях полицейских, которые постоянно рассказывают о подобных мошеннических схемах. Поэтому, сразу положил трубку и позвонил сыну, который сообщил, что он дома, после чего связался с настоящими полицейскими, которым рассказал, что с ним случилось, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Так, благодаря своей осведомленности и осторожности роменчанин смог уберечь себя от потери собственных сбережений. «А потому, - говорит Юлия Загамула, начальник Роменского отдела полиции, - мы в очередной раз обращаемся к жителям нашего района и города с просьбой проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону. Звонить могут как так называемые правоохранители, так и сотрудники банка, социальные работники. Ни в коем случае никому не отдавайте своих денег, не рассказывайте о себе и не разглашайте свои персональные данные или информацию по банковской карточке. Будьте уверены, то звонят мошенники. И если звонок поступил от псевдополицейского, который предлагает свою «помощь» за решение вопроса относительно несуществующего преступления, ни в коем случае не выполняйте его требований. Помните, так могут действовать только аферисты».
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