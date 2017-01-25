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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25152

В Глухове сын обокрал родного отца

Недавно освободившись из мест лишения свободы, 43-летний житель Глуховского района вновь совершил преступление, похитив 2550 гривен у своего 69-летнего отца.

В полицию обратился житель района и сообщил, что его сын похитил все деньги, которые 69-летний мужчина откладывал с пенсии, и ушел из дома в неизвестном направлении.

Прибыв на вызов, полицейские разыскали злоумышленника, который скрывался в заброшенном доме неподалеку. Вором действительно оказался 43-летний безработный сын заявителя. Мужчина ранее судим за имущественные преступления, и недавно освободился из мест лишения свободы.

Подозреваемый пояснил полицейским, что знал, где отец прячет деньги, поэтому, дождавшись, когда старик уснет, вытащил его сбережения и ушел из дома. Часть денег он успел потратить на спиртное и другие нужды. Остаток суммы, 1250 гривен, которые горе-сын имел при себе, возвращено владельцу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). В соответствии с действующим законодательством, следующие несколько лет мужчина может снова провести за решеткой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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