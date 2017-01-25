Под Сумами поймали трех подростков-воришек Следственным отделением Сумского районного отдела полиции завершено досудебное расследование по факту кражи, совершенной тремя юношами, жителями областного центра, из частного помещения жителя села Ястребиное Сумского района.

Летом прошлого года трое несовершеннолетних приятелей, один из которых уже имел неприятности с законом, решили раздобыть «легких» денег.

С этой целью они выехали в с. Ястребиное, где, пользуясь отсутствием хозяина, через незапертое окно проникли в помещение и вынесли деньги, пневматический пистолет и два тюнера.

Получив таким образом имущества на сумму более 12 000 гривен, ребята решили продолжить «заработки».

Через некоторое время они вернулись в Ястребиное. Имея при себе заранее приготовленную отвертку, юные злоумышленники открыли окно и проникли в чужое жилье, откуда пытались совершить кражу имущества на сумму более 100 000 гривен. Однако намерениям воришек помешал сосед, который увидел их через окно своего дома. Когда же ребята попытались снова влезть в эту дома, их «выдали» собаки, которые, услышав незнакомцев, подняли шум.

Сейчас досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст. 185 УК Украины, завершено и направлено в суд. Юным злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.