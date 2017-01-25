Работы во взорванных сумских домах продолжается

Об этом сегодня, 13 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра Сум Александр Журба.
- По Лушпы, 52 там уже почти заканчиваются работы, - поведал заммэра Александр Журба. – По Металлургов «Сумбуд» сделал обвязку, стянули стены, сейчас идет подготовка, устанавливают швеллера, чтобы можно было монолиты уже делать. Окна уже установлены почти все. Осталось там уже балкон остеклить. Идет подготовка, чтобы пустить тепло, чтобы бетон мог при плюсовой температуре застывать.
- Александр Иванович, держите под контролем, - отреагировал мэр Александр Лысенко. – Чтобы ситуация была управляемая. Если возникают проблемы, то, пожалуйста, обращайтесь напрямую ко мне, если нужно мое вмешательство.
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