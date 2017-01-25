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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:23143

Работы во взорванных сумских домах продолжается

Восстановительные работы в пострадавших от взрывов бытового газа квартирах на Металлургов, 24 и Лушпы, 52 продолжаются.

Об этом сегодня, 13 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра Сум Александр Журба.

- По Лушпы, 52 там уже почти заканчиваются работы, - поведал заммэра Александр Журба. – По Металлургов «Сумбуд» сделал обвязку, стянули стены, сейчас идет подготовка, устанавливают швеллера, чтобы можно было монолиты уже делать. Окна уже установлены почти все. Осталось там уже балкон остеклить. Идет подготовка, чтобы пустить тепло, чтобы бетон мог при плюсовой температуре застывать.

- Александр Иванович, держите под контролем, - отреагировал мэр Александр Лысенко. – Чтобы ситуация была управляемая. Если возникают проблемы, то, пожалуйста, обращайтесь напрямую ко мне, если нужно мое вмешательство.

Общество Взрыв на Лушпы Взрыв на Металлургов
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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