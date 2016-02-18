В сумской мэрии хотят лишить «Лавину» светофора и перехода В мэрии Сум обсуждается вопрос ликвидации пешеходного перехода и светофорного объекта возле ТРЦ «Лавина».

Вопрос целесообразности установления светофорного объекта на пешехода-ном переходе возле ТРЦ «Лавина» обсуждался сегодня, 13 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Поручение проработано, на прошлой неделе письмо направлено в полицию, - доложил начальник горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов.

- Ответа еще нет? – спросил мэр Сум Александр Лысенко. – Оставляем на контроле тогда. Обращаю внимание, что снова ездят, снова останавливаются… Если приходит положительный ответ от полиции, сразу ко мне и докладывайте: можем демонтировать. Пускай мост строят. До сих пор не могут лестницу сделать. Я так понимаю, они нас просто игнорируют и считают, что все правильно, что это наша проблема. А что «Сумбуд»? Проводили переговоры?

- Переговоры проводили, - поднялся директор гордепартамента инфраструктуры Григорий Яременко. – Письмо написали еще две недели назад, пока ответа нет.

- Владимир Владимирович, - обратился мэр к своему первому заму г-ну Войтенко. – Я думаю, нужно вам провести переговоры с «Сумбудом» относительно лестницы. Сейчас, понятно, морозная погода. Но чтобы они, как только морозы спадают, сразу учли данную работу, потому что это касается и того квартала, где они начали строительство. Если решаем вопрос с лестницей, то, понятно, что нельзя демонтировать светофор, если лестницы там не будет, то ставим там заборчик. Этим мы сразу решим вопрос, чтобы там маршрутки не останавливались.

Напомним, эпопея с переходом, запретом остановки, а теперь и демонтажем светофора началась год назад, когда под колесами троллейбуса погибла 16-летняя студентка, поскользнувшаяся на неубранном снежном валу на обочине. С тех пор выяснилось, что остановки там нет, но маршрутки продолжают там останавливаться в 10 метрах от пешеходного перехода, что не является нарушением правил дорожного движения. В новом транспортном конкурсе, который должен был состояться в конце прошлого года, будут разыгрываться только автобусные маршруты, а пока маршрутки имеют право останавливаться в любом месте оп требованию пассажира, не нарушающем ПДР. Возможно, легче все же оборудовать там остановку за счет города и назначить ответственных за ее уборку, как и всех остальных остановок в городе?