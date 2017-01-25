В Сумах патрульные нашли вора, скрывавшегося от правосудия Патрульные обнаружили мужчину, который находился в розыске.

9 февраля, около 22 часов, патрулируя территорию железнодорожного вокзала на улице Привокзальной, внимание полицейских привлек 52-летний мужчина, который нарушал общественный порядок.

Общаясь со стражами порядка, гражданин нервничал. По имеющимся базам инспекторы установили, что с 2016 года мужчина находится в розыске как лицо, совершившее уголовное преступление по статье 185 (кража) и сейчас скрывается от исполнения приговора суда.

Патрульные доставили его в Сумской отделения полиции.