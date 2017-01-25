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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16149

В Сумах патрульные нашли вора, скрывавшегося от правосудия

Патрульные обнаружили мужчину, который находился в розыске.

9 февраля, около 22 часов, патрулируя территорию железнодорожного вокзала на улице Привокзальной, внимание полицейских привлек 52-летний мужчина, который нарушал общественный порядок.

Общаясь со стражами порядка, гражданин нервничал. По имеющимся базам инспекторы установили, что с 2016 года мужчина находится в розыске как лицо, совершившее уголовное преступление по статье 185 (кража) и сейчас скрывается от исполнения приговора суда.

Патрульные доставили его в Сумской отделения полиции.

Право Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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