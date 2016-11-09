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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:131015

Сумчанам пришли платежки за электроэнергию за два месяца

Платежки за электроэнергию за два месяца получают жители области в этом месяце.

Если в январе квитанции поступили за ноябрь, то в феврале - за декабрь и январь одновременно. В ПАО «Сумыоблэнерго» объясняют: сумма за два месяца, потому что с 1 февраля новый порядок расчета. «Было постановление Кабинета Министров №591. Согласно этому постановлению мы обязаны рассчитывать потребителей с первого по первое число месяца. Ранее в Сумской области расчет потребителей за использованную электроэнергию происходил с момента снятия показателей нашими контролерами из электронадзора», - сказал директор коммерческий ПАО «Сумыоблэнерго» Михаил Ильницкий.

Отмечают, такие платежки абоненты получат один раз. Их следует погасить. Оплатить частями можно, если малые доходы подтвердит соцзащита. На начисление субсидий и льгот записанное в февральских квитанциях не повлияет. Далее, в зависимости от способа передачи показаний счетчика, могут применять такое понятие как среднесуточное потребление.

Если к примеру контроллер придет 15 февраля, то период до 1 марта вам начислят по среднесуточному объему потребления электроэнергии.

Если же передавать данные показателей путем СМС-сообщений или по телефону в колл-центр, следует это делать в течение 5-ти дней: по два рабочих до конца месяца и в первые три следующего. Все контакты указаны на платежках, сообщает UA:СУМИ.

Общество Сумыоблэнерго
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