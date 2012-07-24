Сумских чиновников заставят ходить по сумских тротуарам Мэр Сум решил запретил директору гордепартамента инфраструктуры Григорию Яременко и своему заму Александру Журбе ездить на работу на авто.

Такое распоряжение было озвучено сегодня, 13 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Григорий Иванович, за вами закреплен какой-то автомобиль? – спросил у чиновника мэр Сум Александр Лысенко. – За департаментом?

- Закреплен, - ответил тот.

- С сегодняшнего дня он за вами не закреплен. Пользоваться можно только для выезда для контроля за состоянием выполнения работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Передвигаемся пешком и смотрим заодно на состояние тротуаров. У вас есть автомобиль закрепленный? – уточнил мэр у своего зама по ЖКХ Александра Журбы.

- Есть.

- Нету. Это до тех пор, пока не придут маленькие трактора, которые будут убирать тротуары. Я тоже откажусь от транспорта, пока вы не посыплете все тротуары. Если буду опаздывать, будете отвечать.