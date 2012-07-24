Сумских чиновников заставят ходить по сумских тротуарам

Такое распоряжение было озвучено сегодня, 13 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.
- Григорий Иванович, за вами закреплен какой-то автомобиль? – спросил у чиновника мэр Сум Александр Лысенко. – За департаментом?
- Закреплен, - ответил тот.
- С сегодняшнего дня он за вами не закреплен. Пользоваться можно только для выезда для контроля за состоянием выполнения работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Передвигаемся пешком и смотрим заодно на состояние тротуаров. У вас есть автомобиль закрепленный? – уточнил мэр у своего зама по ЖКХ Александра Журбы.
- Есть.
- Нету. Это до тех пор, пока не придут маленькие трактора, которые будут убирать тротуары. Я тоже откажусь от транспорта, пока вы не посыплете все тротуары. Если буду опаздывать, будете отвечать.
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