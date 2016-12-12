Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50347

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1124 заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 121 (на предыдущей неделе 123), из них раскрыты – 52 (51), а именно 1 ограбление, 28 краж, 4 факта телесных повреждений, 4 факта мошенничества, 15 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного обращения с оружием. Также за прошлую неделю составлено 97 (53) протоколов об административных правонарушениях: нарушение благоустройства – 2, курение в общественных местах – 5, нарушение антиалкогольного законодательства – 24, насилие в семье – 8, самогоноварение – 38 (5).

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1646 (1553) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 262 (270) админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 9 (11). По линии общественной безопасности составлено 97 (117) административных материалов: мелкие кражи – 1, за мелкое хулиганство – 7, курение в запрещенных местах – 28, нарушение антиалкогольного законодательства – 52. По горячим следам раскрыто 15 преступлений.

Право Криминогенная обстановка
view counter

По тематике

06.02.2017 10:34

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1181 заявлений и сообщений....

16.01.2017 11:18

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1101 заявлений и сообщений....

26.12.2016 13:39

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1201 (на предыдущей неделе - 1106) заявлений и сообщений....

19.12.2016 12:59

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1106 (на предыдущей неделе - 1133) заявлений и сообщений....

12.12.2016 12:05

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1133 (на предыдущей неделе - 1100) заявлений и сообщений....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.