Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1124 заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 121 (на предыдущей неделе 123), из них раскрыты – 52 (51), а именно 1 ограбление, 28 краж, 4 факта телесных повреждений, 4 факта мошенничества, 15 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного обращения с оружием. Также за прошлую неделю составлено 97 (53) протоколов об административных правонарушениях: нарушение благоустройства – 2, курение в общественных местах – 5, нарушение антиалкогольного законодательства – 24, насилие в семье – 8, самогоноварение – 38 (5).

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1646 (1553) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 262 (270) админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 9 (11). По линии общественной безопасности составлено 97 (117) административных материалов: мелкие кражи – 1, за мелкое хулиганство – 7, курение в запрещенных местах – 28, нарушение антиалкогольного законодательства – 52. По горячим следам раскрыто 15 преступлений.