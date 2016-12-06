В Сумах отравились трое детей За прошлую неделю трое детей попали в больницу с отравлениями.

В городскую детскую клиническую больницу поступило 3 детей с бытовыми отравлениями: 2 - неизвестными веществами, 1 - алкоголем. В настоящее время все дети выписаны в удовлетворительном состоянии, сообщает горотдел здравоохранения.