В Сумах отравились трое детей

В городскую детскую клиническую больницу поступило 3 детей с бытовыми отравлениями: 2 - неизвестными веществами, 1 - алкоголем. В настоящее время все дети выписаны в удовлетворительном состоянии, сообщает горотдел здравоохранения.
В Сумскую горбольницу поступили двое детей с отравлениями....
На прошлой неделе в Сумах 17-летний подросток попал в больницу с острым отравлением алкоголем....
На прошлой неделе в больницу доставили ребенка, который случайно отравился порошком....
За прошлую неделю трое детей в Сумах отравились медикаментами....
В течение прошлой недели в стационар городской детской клинической больницы с отравлением медикаментами поступило 2 ребенка....