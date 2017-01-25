В Шостке сгорел заживо уснувший курильщик-инвалид

12 февраля в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в квартире в двухэтажном жилом доме в г. Шостка. Звонили соседи, которые почувствовали запах гари. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.
Через 4 минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что на кухне квартиры на первом этаже здания горит кресло. Существовала угроза распространения огня горючими конструкциями на всю площадь квартиры.
В 13:47 пожар был локализован, в 14:00 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
После ликвидации возгорания в квартире было обнаружено обгоревшее тело мужчины. На месте чрезвычайного происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников районных подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался владелец квартиры 1953 г.р., инвалид III группы. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина.
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