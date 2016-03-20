Показали, где раки зимуют: в сумском училище требует уволить директора Игоря Козолупа и его зама (обновлено) Последней каплей терпения трудового коллектива стало выключение системы отопления. Теперь директору припомнили все – даже раков.

Трудовой коллектив Государственного учебного учреждения «Сумское высшее профессиональное училище строительства и автотранспорта» обратился к министру образования и науки с открытым письмом, под которым подписалось 53 человека.

В письме к министру Лилии Гриневич сообщается, что 1 февраля в учебном заведении состоялось собрание трудового коллектива, на котором большинством голосов (88%) принято решение о недоверии директору Игорю Козолупу и инициировано обращение о несоответствии должности заместителя по учебно-воспитательной работе Олега Геренко, который, как сказано в обращении, «работая в тесном «тандеме» с директором является непосредственным организатором и участником всех коррупционных схем и незаконных оборуток с бюджетными средствами, деньгами учеников и работников училища».

Трудовой коллектив напоминает министру, что на предыдущих местах работы Игорь Козолуп был замешан в уголовных делах, связанных с хищением государственного имущества и бюджетных средств, процессы по которым тянутся до сих пор. А Олег Геренко постоянно работал при Игоре Козолупе, оставаясь «в тени».

В письме в министерство авторы письма в качестве иллюстрации разрушения учебно-воспитательного процесса на протяжении трех лет руководства новой команды менеджеров училища перечисляют следующие примеры:

- одновременная оплата за те же самые материалы и оборудование с родительских денег и бюджетных;

- присвоение премий и материальной помощи: из 263 тыс. грн. начисленных в 2016 году 80% под давлением пришлось отдать руководству;

- из-за перевыполнение годового фонда оплаты труда в декабре пришлось снять надбавку за престижность со всего коллектива, в то же время О.Геренко была выписана премия;

- присвоение денег, полученных в процессе производственной деятельности;

- сбор средств за проживание в общежитии посторонних лиц;

- трудоустройство учеников во время учебного процесса и присвоение половины заработанных ими денег;

- использование работников училища для выполнения личных поручений (к примеру ремонтные работы в доме директора);

- приблизительно треть работников оформлены на занимаемых должностях, но не работают фактически либо выполняют не свои функции (некоторых коллектив вообще не видел);

- некоторые лица, будучи учениками училища, оформлялись на должности мастеров производственного обучения и наряду со стипендией получали зарплату;

- нецелевое использование учебно-производственных помещений (к примеру выращивание раков, за которыми присматривает работница оформленная мастером производственного обучения, а также используются ресурсы (вода, свет), которые оплачиваются из бюджета учебного заведения;

- в прямом подчинении Игоря Козолупа в училище работает его сестра - заместителем директора по воспитательной работе и жена - методистом;

- по личным договоренностям между директором и застройщиком расположенного поблизости многоквартирного жилого дома по территории учебного заведения прошли коммуникации на расстоянии около 2 м от фундамента учебного корпуса училища;

- присвоение зарубежной гуманитарной помощи, которая предоставлялась училищу;

- необоснованное списание основных средств;

- не гнушаются даже мелкими доходами, получая деньги от поставленной на учет личной посуды, мебели, инструментов и пр.;

- присвоение части средств, выделенных на создание и оборудование мастерской для польского центра KRISMAR, размещенного на территории училища;

- игнорируя нагрузки, предусмотренные учебными планами, директор и его заместитель сами определяют процент нагрузки мастеров производственного обучения, требуя дополнительной доработки путем выполнения отдельных личных поручений.

Однако последней каплей терпения, как говорится в письме, стало нарочное отключение и дальнейшее разрушение системы отопления с целью «экономии», «перераспределения» и присвоения бюджетных средств (хотя фактически деньги на отопление были выделены).

«Надеемся, что при проведении прозрачной процедуры конкурса будет учтено мнение коллектива, - отмечается в письме. – Настоятельно просим Вас учесть вышеперечисленные факты, рассмотреть это письмо во время проведения кадровой комиссии Министерства образования и науки Украины по вопросу досрочного прекращения трудового контракта с директором Государственного учебного учреждения «Сумское высшее профессиональное училище строительства и автотранспорта» Козолупом Игорем Федоровичем и недопущение назначения и.о. директора Геренко Олега Борисовича».

В письме подчеркивается: коллектив настроен решительно и не пойдет ни на какой компромисс относительно пребывания данных лиц среди членов коллектива.

Подписавшиеся под письмом ходатайствуют о назначении временно и.о. директора заместителя директора по учебно-методической работе Татьяны Гречаниченко (по решению собрания трудового коллектива от 1.02.2017), которая проработала в учебном заведении 26 лет.

Реакция руководства ВПУ-11: в «Сумском высшем профессиональном училище строительства и автотранспорта» состоялось собрание трудового коллектива, во время которого директор Игорь Козолуп доложил о проведенной работе по восстановлению системы отопления в учебном заведении.

Директор проинформировал присутствующих, что, к сожалению, отсутствовал на собрании, инициированном трудовым коллективом 1 февраля 2017 года, из-за «невозможности физического присутствия». Именно в это время проходила встреча с председателем бюджетной комиссии Владимиром Шиловым о выделении средств на ремонт и обновление системы отопления.

Бюджетная комиссия поддержала инициативу о выделении средств, и уже в ближайшее время начнется закупка необходимых материалов и работа по восстановлению системы теплоснабжения, которые учебное заведение проведет собственными силами.

Заместитель председателя Сумского облсовета Татьяна Головко высоко оценила достижения учебного заведения, среди которых рекордные показатели набора учащихся, сотрудничество с польской компанией KRISMAR, благотворительным фондом «Хельвеция». По словам Татьяны Головко, будут приложены все необходимые усилия, чтобы сохранить училище, но в случае сохранения негативных тенденций в коллективе учебное заведение рискует потерять свои позиции.

Директор представительства компании KRISMAR в Сумах Василий Михно отметил, что Сумское ВПУ-11 было выбрано для сотрудничества между другими заинтересованными учебными заведениями. Ситуация, которая возникла из-за проблем с отоплением, вызывает беспокойство у президента компании KRISMAR Кшиштофа Косинского. Он собирается выделить дополнительное финансирование учебному заведению, как только первые выпускники украинско-польского учебного центра, расположенного в «Сумском высшем профессиональном училище строительства и автотранспорта», начнут работать. Впрочем, если коллектив продолжит находиться в состоянии раскола, KRISMAR рассматривает перспективы прекращения сотрудничества с Сумским учебным учреждением.

При обращении к коллективу Игорь Козолуп неоднократно подчеркивал, что раскол коллектива, наблюдающийся в последнее время, вредит имиджу учебного заведения, поэтому стоит избавиться от антипатии и объединиться ради общей цели - обучения воспитанников Сумского ВПУ-11.