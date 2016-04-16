Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10265

В Ромнах провели чемпионат области по армрестлингу

11 февраля в Ромнах прошел чемпионат Сумской области по армспорту.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Ромен, Сум, Липовой Долины, Глухова и Шостки.

Результаты

Женщины

Левая рука: 1 место - Рыкун Анна, 2 место - Лифар Ирина, 3 место - Бережняк Валентина.

Правая рука: 1 место - Рыкун Анна, 2 место - Шутка Светлана 3 место - Бережняк Валентина.

Мужчины

65 кг

Левая рука: 1 место - Кибенко Роман, 2 место - Прахов Кирилл, 3 место - Ткаченко Андрей.

Правая рука: 1 место - Кибенко Роман, 2 место - Ткаченко Андрей, 3 место - Прахов Кирилл.

70 кг

Левая рука: 1 место - Макаренко Роман, 2 место - Клименко Богдан, 3 место - Турченик Виталий.

Правая рука: 1 место - Макаренко Роман, 2 место - Вакула Евгений, 3 место - Макаренко Артур.

80 кг

Левая рука: 1 место - Великодный Евгений, 2 место - Карпенко Дмитрий, 3 место - Семеренко Сергей.

Правая рука: 1 место - Великодный Евгений, 2 место - Карпенко Дмитрий, 3 место - Рыилин Юрий.

90 кг

Левая рука: 1 место - Кравченко Владислав, 2 место - Супрун Александр, 3 место - Великодный Иван.

Правая рука: 1 место - Великоднвй Иван, 2 место - Кравченко Владислав, 3 место - Пухальский Владислав.

100 кг

Левая рука: 1 место - Пупченко Иван, 2 место - Литовцев Евгений, 3 место - Кочубей Александр.

Правая рука: 1 место - Литовцев Евгений, 2 место - Пупченко Иван, 3 место - Кочубей Александр.

+100 кг

Левая рука: 1 место - Овсиенко Дмитрий, 2 место - Меркулов Максим, 3 место - Супрун Александр.

Правая рука: 1 место - Овсиенко Дмитрий, 2 место - Меркулов Максим, 3 место - Пухальский Владислав.

Спорт Армрестлинг
view counter

По тематике

Сумчане взяли медали в Грузии
07.12.2016 17:52

Сумчане взяли медали в Грузии

В Кутаиси, Грузия, прошел Международный турнир по Армрестлингу среди инвалидов....

Сумская студентка отличилась на чемпионате Украины по армрестлингу
28.11.2016 16:48

Сумская студентка отличилась на чемпионате Украины по армрестлингу

26-27 ноября Харьков принимал чемпионат Украины среди студентов по армспорту....

Сумские армрестлеры отличились на чемпионате мира
12.10.2016 09:53

Сумские армрестлеры отличились на чемпионате мира

На выходных в Болгарии проходил чемпионат мира по армрестлингу....

Сумские армрестлеры выиграли медали на чемпионате Украины
26.04.2016 11:45

Сумские армрестлеры выиграли медали на чемпионате Украины

24 апреля в Новограде-Волынском состоялся чемпионат Украины по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слабовидящих....

Сумские рукоборцы отличились на чемпионате Украины
16.04.2016 18:11

Сумские рукоборцы отличились на чемпионате Украины

С 10 по 13 апреля в г. Харькове прошёл чемпионат Украины по армспорту среди ветеранов, юношей и юниоров....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.