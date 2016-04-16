В Ромнах провели чемпионат области по армрестлингу

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Ромен, Сум, Липовой Долины, Глухова и Шостки.
Результаты
Женщины
Левая рука: 1 место - Рыкун Анна, 2 место - Лифар Ирина, 3 место - Бережняк Валентина.
Правая рука: 1 место - Рыкун Анна, 2 место - Шутка Светлана 3 место - Бережняк Валентина.
Мужчины
65 кг
Левая рука: 1 место - Кибенко Роман, 2 место - Прахов Кирилл, 3 место - Ткаченко Андрей.
Правая рука: 1 место - Кибенко Роман, 2 место - Ткаченко Андрей, 3 место - Прахов Кирилл.
70 кг
Левая рука: 1 место - Макаренко Роман, 2 место - Клименко Богдан, 3 место - Турченик Виталий.
Правая рука: 1 место - Макаренко Роман, 2 место - Вакула Евгений, 3 место - Макаренко Артур.
80 кг
Левая рука: 1 место - Великодный Евгений, 2 место - Карпенко Дмитрий, 3 место - Семеренко Сергей.
Правая рука: 1 место - Великодный Евгений, 2 место - Карпенко Дмитрий, 3 место - Рыилин Юрий.
90 кг
Левая рука: 1 место - Кравченко Владислав, 2 место - Супрун Александр, 3 место - Великодный Иван.
Правая рука: 1 место - Великоднвй Иван, 2 место - Кравченко Владислав, 3 место - Пухальский Владислав.
100 кг
Левая рука: 1 место - Пупченко Иван, 2 место - Литовцев Евгений, 3 место - Кочубей Александр.
Правая рука: 1 место - Литовцев Евгений, 2 место - Пупченко Иван, 3 место - Кочубей Александр.
+100 кг
Левая рука: 1 место - Овсиенко Дмитрий, 2 место - Меркулов Максим, 3 место - Супрун Александр.
Правая рука: 1 место - Овсиенко Дмитрий, 2 место - Меркулов Максим, 3 место - Пухальский Владислав.
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