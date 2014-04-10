Акцизный налог: что изменилось в 2017 году?

Законом также внесены значительные изменения в налогообложение акцизным налогом. В частности, с 01.01.2017 г., отменяется акцизный налог с розничных продаж топлива, т. е. не облагается акцизным налогом топливо, отпущенное через АЗС / АГЗС (физический отпуск). При этом увеличиваются ставки акцизного налога на горючее для производителей, импортеров и лиц, реализующих топливо (для последних - при превышении объемов реализации над объемами покупки):
- для бензина - на 25 процентов, ставка акцизного налога составляет 213,5 евро за 1000 литров;
- для дизельного топлива устанавливается единая ставка акциза - 139,5 евро за 1000 литров (до 1 января т. г. - 95 евро или 125,5 евро за 1000 литров в зависимости от вида топлива);
- для сжиженного газа (пропан, бутан и другие газы - 52 евро за 1000 литров).
Также увеличены ставки акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия. Неизменной осталась только ставка акцизного налога на вина виноградные натуральные, - напоминают в ГНИ в г. Сумы.
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