В Сумах легализировали 87 рабочих мест За январь в Сумах детенизировали 87 рабочих мест.

По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, в январе 2017 года проведено обследование 68 субъектов хозяйствования города Сумы по вопросам легализации теневой занятости и скрытой заработной платы, в которых обнаружены 87 теневых рабочих мест. Все рабочие места были легализованы, что позволит в дальнейшем получать налоги с их доходов.