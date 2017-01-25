В Сумах легализировали 87 рабочих мест

По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, в январе 2017 года проведено обследование 68 субъектов хозяйствования города Сумы по вопросам легализации теневой занятости и скрытой заработной платы, в которых обнаружены 87 теневых рабочих мест. Все рабочие места были легализованы, что позволит в дальнейшем получать налоги с их доходов.
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