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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05156

В Сумах получают субсидии 72 тысячи семей

С начала текущего года по вопросу оформления жилищных субсидий обратилось уже 4551 представителей домовладений, из которых 1266 человек впервые подали документы для назначения жилищной субсидии.

Об этом сообщила директор гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик.

По ее словам, на сегодня наблюдается тенденция к уменьшению количества заявлений для оформления жилищной субсидии, поданных гражданами впервые, но при этом количество обращений в связи с изменениями в составе семьи и других обстоятельств стабильно на уровне 100 - 120 человек в день.

Всего же с начала года в департамент по различным вопросам социальной защиты уже обратилось 20 542 жителей города, в том числе в течение предыдущей недели 3,5 тысячи человек.

Всего же обработано и назначено субсидию по 9542 домохозяйствам, в том числе в течение недели 1379, и по состоянию на 9 февраля получают субсидию 73 788 семей города, в том числе учитываются и домохозяйства, по которым размер жилищной субсидии составляет 0 грн. (1191 домохозяйство).

Общество Субсидии
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