В Сумах получают субсидии 72 тысячи семей

Об этом сообщила директор гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик.
По ее словам, на сегодня наблюдается тенденция к уменьшению количества заявлений для оформления жилищной субсидии, поданных гражданами впервые, но при этом количество обращений в связи с изменениями в составе семьи и других обстоятельств стабильно на уровне 100 - 120 человек в день.
Всего же с начала года в департамент по различным вопросам социальной защиты уже обратилось 20 542 жителей города, в том числе в течение предыдущей недели 3,5 тысячи человек.
Всего же обработано и назначено субсидию по 9542 домохозяйствам, в том числе в течение недели 1379, и по состоянию на 9 февраля получают субсидию 73 788 семей города, в том числе учитываются и домохозяйства, по которым размер жилищной субсидии составляет 0 грн. (1191 домохозяйство).
Об этом сообщила в эфире областного радио заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка....
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