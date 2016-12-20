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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55206

Госбюджет задолжал за сумские субсидии и льготы 178 миллионов

На прошлой неделе финансирования за предоставленные населению субсидии и льготы не поступало.

Об этом сообщили в гордепартаменте социальной защиты населения. По состоянию на 9 февраля остается задолженность перед предприятиями за предоставленные населению:

- субсидии – 170 313,9 тыс. грн. (в т.ч. деньгами – 6 853,9 тыс. грн. за декабрь 2016 - январь 2017 года), из них: 2015 год - 37,9 тыс. грн., за февраль - июль 2016 года - 7,8 тыс. грн., за ноябрь 2016 – 26 006,8 тыс. грн. и за декабрь 2016 – 39 834,2 тыс. грн., за январь 2017 – 104 427,2 тыс. грн. При этом, по задолженности в сумме 106 817,9 тыс. грн. не оформлены протоколы взаимозачета (ООО «Сумыгаз Сбыт» - 105 251,4 тыс. грн., Дирекция КСПУ ПАО «СМНПО» - 1 546,1 тыс. грн.).

- льготы – 8 008,4 тыс. грн. (в т.ч. деньгами - 492,1 тыс. грн. За декабрь 2016 - январь 2017 года), из них: 2015 год - 60,1 тыс. грн., за апрель - июль 2016 -19,1 тыс. грн., за октябрь 2016 - 447,1 тыс. грн., за ноябрь 2016 – 1 906,0 тыс. грн., за декабрь 2016 – 3 470,4 тыс. грн., за январь 2017 – 2 105,7 тыс. грн. При этом, по задолженности в сумме 5 771,9 тыс. грн. не оформлены протоколы взаимозачета (ООО «Сумыгаз Сбыт»).

Общество Льготы Субсидии
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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