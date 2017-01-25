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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38208

На Сумщине за выходные псевдобанкиры обогатились почти на 25 тысяч гривен

Именно такой суммы денег лишились трое жителей Сумщины, которым звонили аферисты и представлялись работниками банка.

В Белопольское отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратился 61-летний мужчина. Он рассказал, что на его мобильный поступил телефонный звонок. Собеседник представился сотрудником банка и предложил увеличить кредитный лимит его банковской карты, на что тот согласился. После чего, злоумышленник, узнав все секретные данные, опустошил счет заявителя на четыре тысячи гривен.

В тот же день с подобными заявлениями в полицию Конотопского отдела обратились еще двое местных жителей. Мужчина и женщина, которые между собой незнакомы, также просили помочь разыскать аферистов, которые, представившись работниками службы безопасности одного из известных банков, сообщили, что с их банковских карт мошенники пытаются снять деньги и под предлогом блокировки карт, узнали персональные данные заявителей и секретные коды их карточек, после чего им пришло смс-сообщение, в котором шла речь о снятии наличных. Но если 43-летний мужчина остался без 3 тысяч гривен, 67-летняя женщина лишилась 17 тысяч 250 гривен.

Сегодня правоохранители делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленников и привлечь их к ответственности. По всем фактам в полиции открыты уголовные производства по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

А чтобы подобных случаев было меньше, полицейские обращаются к гражданам с просьбой ограничить общение с банковскими работниками к минимуму и все финансовые вопросы решать только в банковских учреждениях. Правоохранители подчеркивают, что ни одна банковская операция «не решается» телефонным разговором, настоящие банкиры не выспрашивают персональных данных своих клиентов, а тем более секретной информации по карте. С подобными звонками обращаются только мошенники. О таких случаях сразу сообщайте полицейским и настоящим работникам банка по номерам клиентской поддержки (клиенты «Приват Банка» о возможных случаях мошенничества могут позвонить на номер 3700, а клиенты «Сбербанка» - по номеру 0 800 210 800, круглосуточно, с мобильного - бесплатно), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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