В Сумах на 20% подорожает вывоз мусора ООО «А-Муссон» планирует увеличить тариф на услуги по вывозу мусора.

Об этом сообщается на информапортале Сумского горсовета.

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния города и совершенствование системы обращения с отходами и учитывая уровень повышения составляющих действующего тарифа, ООО «А-Муссон» намерено путем корректировки изменить тариф, говорится в сообщении.

Новый размер стоимости услуг определен для всех групп потребителей и составляет:

для населения многоквартирных жилых домов

скорректированный тариф 10,93 грн. на 1 чел. в месяц, в том числе

вывоз твердых бытовых отходов:

действующий тариф - 44,72 грн / м. куб,

скорректированный - 54,26 грн / м. куб (10,26 грн. на 1 чел. в месяц),

процент роста - 21,33;

вывоз крупногабаритных отходов

действующий тариф - 31,32 грн / м.куб,

скорректированный - 31,12 грн / м.куб (0,39 грн. на 1 чел. в месяц),

процент изменений - уменьшение на 0,65.

вывоз ремонтных отходов

действующий тариф - 66,61 грн / м.куб,

скорректированный - 66,12 грн / м.куб (0,28 грн. на 1 чел. в месяц),

процент изменений - уменьшение на 0,74;

для населения частного сектора

скорректированный тариф - 7,79 грн. на 1 чел. в месяц,

вывоз твердых бытовых отходов:

действующий тариф - 39,10 грн / м.куб,

скорректированный - 48,66 грн / м.куб,

процент роста - 24,46;

для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета

вывоз твердых бытовых отходов:

действующий тариф - 48,76 грн / м.куб,

скорректированный тариф - 58,44 грн / м.куб,

процент роста - 19,85;

для других потребителей

вывоз твердых бытовых отходов:

действующий тариф - 65,30 грн / м.куб,

скорректированный - 75,02 грн / м.куб,

процент роста - 14,89.

Сейчас ООО «А-Муссон» предоставляет услуги по тарифам, которые были определены решением исполнительного комитета Сумского городского совета в апреле прошлого года, но сейчас он не соответствует фактическим затратам предприятия, считают мусорщики. Они жалуются, что за это время произошли изменения, которые требуют корректировки стоимости услуг по вывозу твердых бытовых отходов: подорожание горюче-смазочных материалов на 45%, рост минимальной заработной платы на 100%, изменение размера единого социального взноса, амортизационных отчислений на 10%, что является составной расходов.

Дальнейшее применение действующих тарифов не будет покрывать фактической себестоимости услуг, что приведет к ухудшению качества услуг.

Предлагаемые изменения увеличат размер средневзвешенного планируемого тарифа по предприятию на 20%.

Другие составляющие на услугу по вывозу твердых бытовых отходов, остаются на уровне действующего тарифа.

Уровень рентабельности корректируемой стоимости услуг составляет: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 9,77%, для других потребителей - 40,91%.

Периодичность предоставления услуг остается неизменной: для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - один раз в неделю.

ООО «А-Муссон» в течение 14 календарных дней со дня размещения этого сообщения принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц по адресу: 40009, г. Сумф, ул. Ярослава Мудрого, 71, оф. 208, тел.: (0542) 22-35-59, эл. адрес: yana.amuson@mail.ru.