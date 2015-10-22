Умер экс-начальник Сумской областной милиции 10 февраля на 81-м году умер бывший начальник УВД Сумского облисполкома, генерал-майор милиции Владимир Степанович Ситало.

На Сумщину Владимир Степанович приехал в 1983 году. Тогда 47-летний опытный офицер возглавил УВД Сумского облисполкома. За девять лет службы снискал уважение не только личного состава милиции, но и местных жителей.

Генерал-майор милиции уволился из органов внутренних дел в 1992 году. За добросовестное выполнение служебных обязанностей был награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской СРС, неоднократно поощрялся правами МВД СССР, МВД Украины и УМВД области. Имел семь медалей и почетное звание «Заслуженный работник МВД СССР».

Прощание с умершим состоится 14 февраля в 12.00 в фойе админздания ГУНП (ул. Г.Кондратьева, 25, 1 этаж).