Умер экс-начальник Сумской областной милиции

На Сумщину Владимир Степанович приехал в 1983 году. Тогда 47-летний опытный офицер возглавил УВД Сумского облисполкома. За девять лет службы снискал уважение не только личного состава милиции, но и местных жителей.
Генерал-майор милиции уволился из органов внутренних дел в 1992 году. За добросовестное выполнение служебных обязанностей был награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской СРС, неоднократно поощрялся правами МВД СССР, МВД Украины и УМВД области. Имел семь медалей и почетное звание «Заслуженный работник МВД СССР».
Прощание с умершим состоится 14 февраля в 12.00 в фойе админздания ГУНП (ул. Г.Кондратьева, 25, 1 этаж).
Исполняющим обязанности начальника Ахтырского горотдела назначен подполковник милиции Алексей Шаповалов....
Сумской городской отдел милиции ликвидировали на бумаге....
27 октября во время внеочередного заседания исполнительный комитет Сумского горсовета принял решение о признании работы городского отдела милиции в части...
На территории области расположено 999 избирательных участков, охранять которые заступили более 2000 работников милиции....
Постановлением Кабинета министров, ликвидирован Сумской горотдел милиции как юридическое лицо публичного права....