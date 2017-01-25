Сумчанин выращивал коноплю в собственной квартире Работники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области в одной из квартир многоэтажки по проспекту М.Лушпы обнаружили целую плантацию конопли.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с наркопреступностью, оперативниками полиции, в одной из многоэтажек на проспекте Михаила Лушпы была обнаружена целая плантация конопли. «Грядку» в своей двухкомнатной квартире устроил 44-летний сумчанин. Гражданин ранее никогда не имел проблем с законом, и по его же словам даже не пьет и не курит. А всю свою жизнь посвятил велоспорту, имеет множество наград за участие и победы в велогонках как в Украине, так и за ее пределами, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

По словам мужчины, семена растений для посадки он приобрел через Интернет, а зелье начал выращивать якобы исключительно для себя. Работал злоумышленник словно заправский огородник. Для своих любимых растений делал все «по науке»: и грунт рыхлил, и поливал и удобрял по расписанию, и даже специальные лампы приобрел, дающие яркий свет, и тепло.

Но появление в квартире полиции, разрушило виды «огородника» на хороший урожай «веселой» травки. В ходе осмотра помещения квартиры, сотрудники полиции, кроме 43-х растений сортовой конопли в горшках, обнаружили еще несколько свертков с сухой, уже готовой к употреблению марихуаной, общим весом около килограмма, несколько видов семян конопли, и самодельные устройства для употребления марихуаны путем курения.

«Полиция открыла уголовное производство по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ч.1 ст.310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области Радий Будзинский. – Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Следствие продолжается».