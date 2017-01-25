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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18216

Рекордсмен Украины из Сум попал в аварию

Рекордсмен Украины в беге на 400 метров (на стадионах) сумчанин Виталий Бутрым заставил немного поволноваться своих болельщиков.

Во время кубка Украины в столичном манеже КМШВСМ среди присутствующих прошел слух, что Виталий по дороге в Киев попал в ДТП, сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Сам Виталий от комментариев по этому поводу отказался. Но, судя по тому, что делал это он с улыбкой, можно сделать вывод, что дорожный инцидент прошел для без особых последствий для его здоровья. Хотя были заметны царапины на лице и руке.

- Мы, спортсмены, знаем, что такое боль, и умеем ее преодолевать, - сказал Виталий.

- Тем не менее, эта история повлияла на сегодняшний бег (Виталий выиграл 400-метровку с результатом 49,19)?

- Возможно, но я ехал в Киев не по результату, а чтобы почувствовать соревновательный дух, соревновательную атмосферу. Это важно для меня сейчас перед чемпионатом Украины. Готовлюсь выступать на чемпионате Европы в помещении.

- Несколько дней назад вы в Сумах уже подтвердили свой норматив на Белград-2017, показали время 47,20.

- Для Украины это не плохой результат. Но, чтобы достойно выступить на чемпионате Европы, необходимо бежать быстрее. Планирую выбежать этой зимой с 47-ми секунд. Но это, скорее всего, будет ближе к чемпионату Европы.

Спорт Виталий Бутрым Дтп
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