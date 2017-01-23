Сумским пенсионерам уже выплатили 73 миллиона за февраль

Об этом информирует Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области. По состоянию на 13 февраля на их обеспечение направлены средства в объеме 73 910,29 тыс. грн. Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсий.
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