Сумским пенсионерам уже выплатили 73 миллиона за февраль Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за февраль текущего года.

Об этом информирует Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области. По состоянию на 13 февраля на их обеспечение направлены средства в объеме 73 910,29 тыс. грн. Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсий.