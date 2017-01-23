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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5112

На Сумщине медики зажгли шины

Сегодня с утра работники Сумской областной психиатрической больницы №2 блокировали трассу «Ахтырка - Харьков».

С обеих сторон дороги протестанты зажгли шины. Дым от них завесой закрыл дорогу, пишет СпецКор.

Акцию активисты развернули в знак протеста против закрытия медицинского учреждения, сообщает депутат Сумского облсовета Игорь Ганненко. Сейчас акция уже завршилась.

«На сегодня мы завершили акцию. Однако, если ситуация с больницей не изменится, мы выйдем сюда еще раз», сообщила активисткк Анна Мельник. Комментировать ситуацию подробнее девушка отказалась.

Напомним, психиатрическая больница в селе Высокое стала центром обсуждения с середины января. Тогда в заведении прорвало трубу, из-за чего температура в палатах упала до +10 градусов. Правоохранители подозревают, что именно это стало причиной того, что у 7 пациентов обнаружили пневмонию.

Также по факту пыток душевно больных в лечебном учреждении открытое уголовное производство. 6о февраля на Ахтырском кладбище выкопали первое тело. Всего планируют поднять с земли еще 7 человек. Об этом сообщили в Ахтырский местной прокуратуре. Начали эксгумацию захороненных в рамках следствия. В медицинском учреждении за декабрь прошлого года умерли 7 человек. Еще одну женщину 87 лет похоронили в январе 2017 года. У последней медики подтвердили диагноз - пневмония. Следователи допускают, что от подобной болезни умерли и другие пациенты. Сейчас эту версию проверяют.

Право Ахтырская психбольница Шины
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