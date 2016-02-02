Сумские спасатели призывают соблюдать правила безопасности на водоемах зимой Зимние водоемы - любимое место отдыха для рыбаков. Впрочем, следует помнить, что крепкий лед образуется только в условиях длительной морозной погоды.

Наиболее опасен лед в начале и в конце зимы, а также во время резких перепадов температур и оттепелей. Кроме этого, в разных местах водоемов толщина его может быть разной.

Прежде чем ступить на лед, убедитесь в отсутствии подозрительных мест. Обычно, лед может быть непрочным около стока воды, кустов, камышей, под толстым слоем снега. Проверять твердость льда надо палкой, но ни в коем случае не ногой. Если лед начал трещать и появились характерные трещины, немедленно возвращайтесь, но не бегите, а двигайтесь медленно.

Поклонникам зимней рыбалки следует быть особенно осторожными, ведь в отличие от других людей рыбаки больше времени проводят на льду, что создает больший риск попадания в прорубь. Поэтому таким гражданам следует помнить, что нельзя пробивать рядом много лунок не стоит собираться большими группами в одном месте; запрещается рыбачить вдали от берега или вблизи промоин. При нахождении на водоеме нужно иметь при себе прочную веревку, нож или два больших гвоздя.

Если же вы оказались в воде даже без всякого вспомогательного средства при себе, то главное - не паниковать. Чтобы выбраться на поверхность, старайтесь не обламывать кромку, наползайте грудью на льдину, чтобы увеличить площадь опоры. Выйдя из воды, откатитесь и ползите в том направлении, которым вы пришли и где, таким образом, прочность льда проверена.

Если вам пришлось стать свидетелем попадания человека под лед, сразу сообщите ему, что идете на помощь. Подложите под себя доску, лыжи или фанеру и ползите на них. Помочь человеку выбраться из ледяной воды помогут ремни, шарфы или лыжи, которые надо подавать за нескольких метров. Вытащив пострадавшего, немедленно покиньте опасную зону.

Чтобы эти знания не пришлось применять на практике, следует помнить, что безопасный лед толщиной не менее 7 сантиметров для одного человека и 15 см - для группы лиц. В периоды же оттепелей и неустойчивых погодных условий нужно вообще воздержаться от выходов на лед рек и озер, который теряет прочность и становится крайне опасным, и ни в коем случае не допускать на водоемы детей.