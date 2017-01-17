Сумские хоккеистки - только третьи среди 13-летних 10-12 февраля в Коростене прошли игры чемпионата Украины по индорхоккею среди девушек 2003-2004 г.р.

В соревнованиях приняли участие 8 команд – из Полтавы, Борисполя, Сум, Коростеня и Винницы. Команды были разбиты на две подгруппы. Из группы А в финальную группу вышли две сумские команды – СДЮШОР «Динамо»-1 и СДЮШОР «Динамо»-2. Из группы Б – сборная полтавской области и Сборная Борисполя «Колосок-1».

В финальной группе за 1-4-ое места наши команды, к сожалению, заняли два последних места. Чемпионками стали полтавчанки, серебряными призерками – бориспольчанки, а бронзовыми – первая динамовская команда.