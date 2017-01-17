Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39175

Сумские хоккеистки - только третьи среди 13-летних

10-12 февраля в Коростене прошли игры чемпионата Украины по индорхоккею среди девушек 2003-2004 г.р.

В соревнованиях приняли участие 8 команд – из Полтавы, Борисполя, Сум, Коростеня и Винницы. Команды были разбиты на две подгруппы. Из группы А в финальную группу вышли две сумские команды – СДЮШОР «Динамо»-1 и СДЮШОР «Динамо»-2. Из группы Б – сборная полтавской области и Сборная Борисполя «Колосок-1».

В финальной группе за 1-4-ое места наши команды, к сожалению, заняли два последних места. Чемпионками стали полтавчанки, серебряными призерками – бориспольчанки, а бронзовыми – первая динамовская команда.

Спорт Индорхоккей
view counter

По тематике

07.02.2017 14:57

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 16-летних

4-7 февраля в Сумах прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2001-2002 г.р....

01.02.2017 08:55

В Шостке разыграли награды чемпионата Украины по индорхоккею

27-29 января в Шостке прошли игры второго тура чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд....

«Сумчанка» - снова чемпион!
27.01.2017 17:34

«Сумчанка» - снова чемпион!

В Сумах сегодня, 27 января, завершился чемпионат Украины по индорхоккею....

Сумские хоккеистки уступили бориспольчанкам в Коростене
25.01.2017 16:13

Сумские хоккеистки уступили бориспольчанкам в Коростене

19-23 февраля в Коростене прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2004-20005 г.р. и моложе....

17.01.2017 16:25

В Сумах отыграли второй тур индорхоккеистки

11-14 января в Сумах проходил второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.