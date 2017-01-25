В Сумах копы поймали двух воровок-неудачниц

10 февраля, около 14 часов, мужчина и две женщины зашли в один из магазинов на улице Кооперативной. Пока мужчина отвлекал продавщиц и охрану магазина, женщины взяли одну из сумок, которые продавались, и начали прятать в свою сумку. После этого они резко пошли в направлении выхода, однако их действия заметила одна из продавщиц, которая стала звать охрану и побежала за ними. Воровки выбросили свою сумку вместе с похищенной и бросились наутек.
Охранники задержали мужчину, который отвлекал персонал, и вызвали полицию.
Как выяснилось, задержанный охранниками мужчина ранее имел проблемы с законом за незаконный оборот наркотических веществ. Инспекторы доставили его в отдел полиции.
Через некоторое время хозяйка магазина заметила недавних посетительниц на улице Горького. Женщина сразу вызвала патруль. Задержали воровок полицейские на перекрестке улиц Горького - Леваневского.
Патрульные доставили 21-летнюю жительницу Белополья и 24-летнюю жительницу Косовщины в Сумское отделение полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 185 (кража) УК.
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