30 часов общественных работ придется отработать пьяному сумчанину Такое наказание наложили на мужчину, который в нетрезвом состоянии находился в общественном месте.

10 февраля, около 11 часов, патрулируя территорию железнодорожного вокзала, на улице Привокзальной, инспекторы заметили мужчину, который нарушал общественный порядок.

Во время общения инспекторы обнаружили, что мужчина имеет явные признаки алкогольного опьянения. Перед составлением админматериалов за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте, полицейские проверили мужчину по имеющимся базами. Как выяснилось, ранее 40-летний мужчина успел дважды в течение года подвергнуться административному взысканию за аналогичное правонарушение.

Инспекторы составили на него админпротокол по ч. 3 статьи 178 (действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за распитие пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

После составления необходимых материалов стражи порядка доставили правонарушителя в Ковпаковский районный суд, назначивший мужчине наказание в виде 30 часов общественных работ.