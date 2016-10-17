В Сумах презентовали книгу о героях войны Сегодня, 13 февраля, для военнослужащих и детей в Конгресс-центре СумГУ состоялась презентация 3-й книги «Вклонімося доземно українському солдату».

Представляли издание Сумской областной военкомат и Сумской областной центр внешкольного образования и работы с талантливой молодежью. На презентации также присутствовали участники АТО, волонтеры, друзья и родная сестра Татьяна погибшего героя из Степановки подполковника Василия Спасенова.

Это книга о настоящих патриотах, украинских солдатах Отечественной войны, которая началась в 2014 году. Это сборник зарисовок и очерков об украинском солдате, его тяжелой солдатской работе, это щемящие истории о том, как война ломает человеческие судьбы, это рассказы о людях, для которых будущее Украины действительно - превыше всего.

Герои этой книги разные по возрасту, профессии, из разных уголков страны. Многие из них, когда враг пришел на порог нашего общего дома, без повестки из военкомата оставили семьи, работу, родные города, многие из них, вернулись из-за границы и стали на защиту земли своих родителей и детей. У каждого из героев этой книги своя жизненная история, а сейчас одна общая задача - отстоять Украину. Многие из них сначала отстаивали на главной площади страны и в других городах Революцию Достоинства, Свободы, Добра, Правды, право жить в европейской, прогрессивной, демократической семье. Это их сознательный выбор. Смелый и мужественный. В наше время быть солдатом своей страны это уже подвиг. Холодные окопы, почти ежедневно мощные обстрелы, потери товарищей... Это война. Именно на их плечах весь ее бремя.

Татьяне Спасеновой подполковник Игорь Скибчик вручил газету «Народная Армия» и экземпляр книги с материалами о ее погибшем брате.

«Сегодня этот мир покидают наши сыновья, братья, родители. В расцвете сил. Такой дорогой ценой отстаивают они нашу Родину, ее будущее, будущее своих детей, внуков. Рожденных и нерожденных. Нас с вами. Они - не ангелы. Ангелы летают в других местах. Но так распорядился Господь Бог для нас они стали ангелами-хранителями в буквальном смысле этого слова», - подчеркнула в своем выступлении Татьяна Спасенова.

В книге, которая была представлена, несколько разделов. Один из них, о погибших героях Украины. «Вічна слава безсмертю хоробрих, які кличуть на подвиг живих!». Это рассказы о героизме украинского солдата и трагедии украинского народа, который теряет лучших своих сыновей. В книге также размещены фоторепортажи с передовых позиций горячего Донбасса. А еще трогательные весточки на передовую, письма от матерей, любимых, детей.