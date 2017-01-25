В киевской полиции не нашли электронного браслета для подозреваемого в организации похищения бизнесмена из Сум На сегодня, 13 февраля, в апелляционном суде Сумской области было назначено рассмотрение апелляции прокурора на решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в организации похищения сумского предпринимателя Сергея Белослюдцева в виде домашнего ареста.

Напомним, подозрение в организации похищения следователь огласил Юрию Дубенко – одному из бизнес-партнеров похищенного весной 2016 года Сергея Белослюдцева.

5 февраля Юрия Дубенко задержали в аэропорту Борисполя, когда тот хотел лететь с женой и дочерью в Пекин. Из Киева Юрия Дубенко привезли в Сумы, где он двое суток провел в изоляторе временного содержания.

7 февраля Заречный районный суд г. Сумы отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о взятии Юрия Дубенко под стражу и назначил более мягкую меру пресечения - домашний арест с круглосуточным ношением электронного средства контроля. Прокуратура с таким решением не согласилась и внесла апелляцию, настаивая на взятии подозреваемеого под стражу. Сам Дубенко в суд прибыл, но без адвоката. Как он пояснил суду: из Киева они выехали на разных автомобилях и договаривались встретиться уже в Сумах в апелляционном суде, однако адвокат перезвонил и сказал, что что-то случилось с машиной, и он может не успеть. На просьбу суда связаться с адвокатом повторно г-н Дубенко сообщил, что телефон адвоката отключен, вероятно, разрядился. В итоге прокурор Евгений Страшок просил суд не откладывать заседание на другую дату, а назначить подозреваемому бесплатного адвоката для обеспечения его права на защиту. Юрий Дубенко настаивал, чтобы его интересы представлял киевский адвокат Юрий Демченко.

В итоге суд отложил заседание на 20 февраля.

После заседания на вопрос нашего журналиста об электронном браслете, Юрий Дубенко ответил, что по прибытии в Киев он обратился в местное отделение полиции, однако там сказали, что с браслетами дефицит, поэтому средство контроля Юрию Дубенко не надели.

В пресс-службе ГУНП г. Киева на просьбу нашего журналиста прокомментировать отсутствие браслетов поссоветовали по такому вопросу обращаться с запросом.

Как сообщили в суде, обязанность контролировать ношение подозреваемым браслета суд возложил на прокуратуру Сумской области.

Как прокомментировала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, прокуратура направила два официальных письма и в Сумской горотдел полиции, и в Днепровский отдел г. Киева. Оба отдела ответили, что в настоящее время браслетов нет.