Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:42187

Сумчане помянули Василия Батеху

В годовщину смерти Почетного гражданина города Сумы, Героя Советского Союза Василия Батехи мэр Сум Александр Лысенко, его зам Степан Пак и председатель совета городской организации ветеранов Николай Бондарев возложили цветы к могиле выдающегося сумчанина.

Герой скончался в прошлом году 13 февраля, не дожив полутора месяцев до своего 97-летия. Он был последним Героем Советского Союза, проживавшим на Сумщине. Свою «Золотую Звезду» уроженец Глуховского района получил за форсирование Днепра и адский бой, во время которого уничтожил более двух десятков фашистов.

Во время войны Василий Батеха был пять раз ранен. Однако остался в рядах Вооруженных Сил до 1954 года. В течение следующих 20 лет жил в Новокузнецке, работал машинистом электромостового крана. Выйдя на пенсию, переехал в Сумы. Василий Афанасьевич принимал активное участие в работе ветеранской организации, помогал участникам войны в решении их бытовых вопросов, встречался с молодежью.

Василий Батеха награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I ст., Орденом «Знак Почета», орденом Богдана Хмельницкого I ст., многочисленными медалями.

29 апреля 2015 года Сумской городской совет присвоил Василию Батехе звание «Почетный гражданин города Сумы».

Общество Батеха
view counter

По тематике

22.02.2016 17:08

В Сумах хотят назвать площадь именем Василия Батехи

Мэр Сум Александр Лысенко предлагает переименовать пл. Горького в пл. Василия Батехи....

Сумы простились с почетным гражданином города Василием Батехой
16.02.2016 08:45

Сумы простились с почетным гражданином города Василием Батехой

15 февраля сумчане провели в последний путь Василия Афанасьевича Батеху - последнего в Сумской Героя Советского Союза, почетного гражданина города...

В Сумах скончался последний герой
13.02.2016 19:00

В Сумах скончался последний герой

Сегодня, 13 февраля, на 96-ом году жизни умер Василий Афанасьевич Батеха – последний герой Советского Союза на Сумщине, почетный гражданин...

Василий Батеха официально стал почетным сумчанином
08.05.2015 16:32

Василий Батеха официально стал почетным сумчанином

8 мая городской голова Сум Александр Лысенко и представители областной власти поздравили Героя Советского Союза по случаю Дня памяти и...

Единственному живому герою Советского Союза на Сумщине присвоили звание почетного гражданина Сум
29.04.2015 10:45

Единственному живому герою Советского Союза на Сумщине присвоили звание почетного гражданина Сум

Сегодня, 29 апреля, на сессии Сумского горсовета было принято решение о присвоении звания почетного гражданина города Василию Батехе....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.