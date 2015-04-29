Сумчане помянули Василия Батеху В годовщину смерти Почетного гражданина города Сумы, Героя Советского Союза Василия Батехи мэр Сум Александр Лысенко, его зам Степан Пак и председатель совета городской организации ветеранов Николай Бондарев возложили цветы к могиле выдающегося сумчанина.

Герой скончался в прошлом году 13 февраля, не дожив полутора месяцев до своего 97-летия. Он был последним Героем Советского Союза, проживавшим на Сумщине. Свою «Золотую Звезду» уроженец Глуховского района получил за форсирование Днепра и адский бой, во время которого уничтожил более двух десятков фашистов.

Во время войны Василий Батеха был пять раз ранен. Однако остался в рядах Вооруженных Сил до 1954 года. В течение следующих 20 лет жил в Новокузнецке, работал машинистом электромостового крана. Выйдя на пенсию, переехал в Сумы. Василий Афанасьевич принимал активное участие в работе ветеранской организации, помогал участникам войны в решении их бытовых вопросов, встречался с молодежью.

Василий Батеха награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I ст., Орденом «Знак Почета», орденом Богдана Хмельницкого I ст., многочисленными медалями.

29 апреля 2015 года Сумской городской совет присвоил Василию Батехе звание «Почетный гражданин города Сумы».