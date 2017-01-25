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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:554

Роменские спасатели выиграли футзальный турнир в Харькове

9 февраля в Харькове проходили соревнования по футзалу среди подразделений ГСЧС восточных регионов.

В соревнованиях приняли участие спортсмены-спасатели из Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Луганской областей, а также из Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины г. Ромны и Национального университета гражданской защиты Украины.

Команды сыграли в круговом турнире. По завершению игрового дня судьи подвели итоги соревнований. В результате команда Сумской области набрала с 1 очком заняла 7 место, команда Луганской области с 4 - 6 место, 9 очков набрала команда Полтавской области и заняла 5 место, 4-й были спортсмены-спасатели Днепропетровщины, набрав 10 очков.

Бронзовые медали соревнований завоевала команда из Харьковской области, набрав 10 очков. Серебряными призерами были представители Национального университета гражданской защиты Украины, набравшие 11 очков. Победителями соревнований, а также обладателями Кубка по футзалу среди сотрудников службы спасения восточных регионов стали спортсмены из Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины города Ромны.

Команды, которые на этих соревнованиях завоевали 1-е и 2-е места, в этом году будут выступать на финальном чемпионате ГСЧС Украины по футзалу.

Спорт Роменский МЦБР Спасатели Футзал
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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