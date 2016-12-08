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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57463

Сумчанина избили на остановке

Патрульные разыскали мужчину, который избил прохожего.

11 февраля, около часа ночи экипаж патрульных получил сообщение о драке на остановке общественного транспорта на улице Горького.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину, который сообщил, что его избил неизвестный. Мужчина предоставил полисменам приметы своего обидчика, которые сразу начали его поиски.

Через полчаса на улице Труда стражи порядка заметили мужчину, который по внешним признакам отвечал ориентированию. Общаясь с патрульными, 34-летний мужчина нервничал. 35-летний заявитель узнал нападавшего. Стражи порядка доставили правонарушителя в Сумское отделение полиции.

Право Телесные повреждения
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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