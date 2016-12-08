Сумчанина избили на остановке

11 февраля, около часа ночи экипаж патрульных получил сообщение о драке на остановке общественного транспорта на улице Горького.
Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину, который сообщил, что его избил неизвестный. Мужчина предоставил полисменам приметы своего обидчика, которые сразу начали его поиски.
Через полчаса на улице Труда стражи порядка заметили мужчину, который по внешним признакам отвечал ориентированию. Общаясь с патрульными, 34-летний мужчина нервничал. 35-летний заявитель узнал нападавшего. Стражи порядка доставили правонарушителя в Сумское отделение полиции.
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