Сумские баскетболисты поделили очки с кременчугскими 10-11 февраля прошли игры между БК «СумДУ» и БК «Кремень-2» из Кременчуга.

Игры 12-го тура высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу прошли в спортзале УАБД и завершились поочередными победами соперников. Сначала победили гости 68:74 (16-18, 17-20, 18-25, 17-11), а на следующий день – хозяева взяли реванш 91:64 (18-8, 21-16, 26-24, 26-16).

После 12-го тура на счету сумчан, как и кременчужан по три победы в 20 играх, и они замыкают турнирную таблицу группы 1 высшей лиги.