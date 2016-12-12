Сумские баскетболисты поделили очки с кременчугскими

Игры 12-го тура высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу прошли в спортзале УАБД и завершились поочередными победами соперников. Сначала победили гости 68:74 (16-18, 17-20, 18-25, 17-11), а на следующий день – хозяева взяли реванш 91:64 (18-8, 21-16, 26-24, 26-16).
После 12-го тура на счету сумчан, как и кременчужан по три победы в 20 играх, и они замыкают турнирную таблицу группы 1 высшей лиги.
5-6 февраля прошли игры высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу между БК «Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР № 5» и БК «СумДУ»....
28-29 января БК «СумДУ» играл в гостях с «Золотым веком»....
21-22 января в Николаеве местный «Нико-Баскет» принимал БК «СумДУ» в рамках высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу....
17-18 декабря прошли игры между «Кривбассом-2» и «СумДУ» в рамках высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу....
10-11 декабря БК «СумДУ» играл в Мариуполе с местной одноименной командой....