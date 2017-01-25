Две сумские команды будут выступать в гала-концерте «Лиги Смеха» 11 февраля сразу две команды Сумского государственного университета принимали участие в фестивале третьего чемпионата Украины по юмору «Лига Смеха».

На сцене Одесского театра музыкальной комедии команды «Гостиница 72» и «Николь Кидман» завоевывали путевку в телевизионный сезон.

Всего 23 команды попали в гала-концерт и только 14 попадет в 1/8 финала. Команда должна показать себя в конкурсе «полотно» и, по правилам игры, заставить тренера «встать» и подарить желанное участие уже в самом сезоне (который, кстати, начнется уже в марте).

«Гостиница 72» и «Николь Кидман» прошли несколько редактур с авторитетными Андреем Чивуриным и Чингизом Мазиновым и готовы бороться на равных с такими опытными командами, как «Любимый город», «Трио разные», «Где Ришелье» и др.

Эфиры фестивальной игры планируются на 17 и 24 февраля на канале «1+1».

Кстати, следует отметить, что все финалисты лиги КВН «Сагаситас» также попали в гала-концерт. Поэтому на «1+1» сумские зрители увидят уже знакомые команды «Вот эти парни», «Модельное агентство «180 и выше» и «Луганская сборная».