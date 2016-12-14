Почетными докторами СумГУ стали два поляка

На заседании ученого совета Сумского государственного университета состоялось торжественное вручение дипломов «Почетный доктор СумГУ» польским ученым Мареку Опеляку и Павлу Жуковскому. Приветствуя гостей, ректор СумГУ Анатолий Васильев выразил глубокую благодарность за плодотворное сотрудничество и надежду на развитие сотрудничества между университетами.
Марек Опеляк – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой пищевого машиностроения Люблинского технического университета (г. Люблин, Польша). Работая ректором Люблинского технического университета (2008 – 2012 годы), оказывал поддержку инициативам СумГУ, в том числе и в рамках соглашения о сотрудничестве между вузами, которое было заключено в 2009 году. Способствовал внедрению обучения студентов факультета ЭЛИТ по технологиям двойных дипломов, проведению 8 совместных международных конференций NEET, ION и NAP.
Павел Жуковский – профессор, заведующий кафедрой электрических аппаратов и техники высоких напряжений Люблинского технического университета (г. Люблин, Польша). По инициативе Павла Жуковского было подписано соглашение между СумГУ и Люблинским техническим университетом, на его кафедре студенты факультета ЭЛИТ проходят обучение по программам двойных дипломов. С 2013 года после окончания СумГУ и Люблинского технического университета выпускники имеют возможность учиться в двойной аспирантуре с назначением одновременно двух научных руководителей – проф. Павла Жуковского и проф. Сергея Проценко. На сегодня обучение проходят три совместных аспиранта.
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