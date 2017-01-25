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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30137

Сумские пограничники задержали украинца, который находится в розыске

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали гражданина Украины, который разыскивала полиция.

В ночь с 11 на 12 февраля в пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Украины, которогой во время проведения пограничного контроля пришлось задержать.

По предварительным данным установлено, что мужчина с мая прошлого года скрывается от органов предварительного расследования и суда, поскольку подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий мужчину передали компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумско погранотряда.

Право Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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