Сумские пограничники задержали украинца, который находится в розыске В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали гражданина Украины, который разыскивала полиция.

В ночь с 11 на 12 февраля в пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Украины, которогой во время проведения пограничного контроля пришлось задержать.

По предварительным данным установлено, что мужчина с мая прошлого года скрывается от органов предварительного расследования и суда, поскольку подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий мужчину передали компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумско погранотряда.