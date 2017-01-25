Сумские пограничники задержали украинца, который находится в розыске

В ночь с 11 на 12 февраля в пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин Украины, которогой во время проведения пограничного контроля пришлось задержать.
По предварительным данным установлено, что мужчина с мая прошлого года скрывается от органов предварительного расследования и суда, поскольку подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
После проведения процессуальных действий мужчину передали компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумско погранотряда.
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