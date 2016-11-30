Сумские лучники покорили Черкассы С 10 по 13 февраля прошел Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди кадетов в г. Черкассы.

Чемпионом стреди старших кадетов стал Овчинников Артем (ДЮСШ Спартаковец, тренеры Родионов Сергей и Родионова Наталия), а среди младших кадеток серебряным призером стала воститанница КДЮСШ Динамо Пилипенко Елизавета (тренер Бондаренко Екатерина). Четвертыми в категории старших кадеток и младших кадетов стали воспитанники ДЮСШ Спартаковец Бадулина Евгения и Леоненко Егор (тренера Солоненко Евгений и Стегний Георгий) соответственно.