Сумские лучники покорили Черкассы

Чемпионом стреди старших кадетов стал Овчинников Артем (ДЮСШ Спартаковец, тренеры Родионов Сергей и Родионова Наталия), а среди младших кадеток серебряным призером стала воститанница КДЮСШ Динамо Пилипенко Елизавета (тренер Бондаренко Екатерина). Четвертыми в категории старших кадеток и младших кадетов стали воспитанники ДЮСШ Спартаковец Бадулина Евгения и Леоненко Егор (тренера Солоненко Евгений и Стегний Георгий) соответственно.
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