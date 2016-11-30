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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38176

Сумские лучники покорили Черкассы

С 10 по 13 февраля прошел Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди кадетов в г. Черкассы.

Чемпионом стреди старших кадетов стал Овчинников Артем (ДЮСШ Спартаковец, тренеры Родионов Сергей и Родионова Наталия), а среди младших кадеток серебряным призером стала воститанница КДЮСШ Динамо Пилипенко Елизавета (тренер Бондаренко Екатерина). Четвертыми в категории старших кадеток и младших кадетов стали воспитанники ДЮСШ Спартаковец Бадулина Евгения и Леоненко Егор (тренера Солоненко Евгений и Стегний Георгий) соответственно.

Спорт Стрельба из лука
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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