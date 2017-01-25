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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33273

Бывший муж сдал глуховчанку, которая нашла арсенал оружия и боеприпасов

В Глуховском районе разоблачили женщину, которая незаконно хранила дома боеприпасы и взрывчатку, полиции помог ее бывший муж.

Сообщение о целом арсенале боеприпасов и взрывчатки в полицию поступило от 42-летнего жителя Глуховского района. Мужчина, чтобы обезопасить себя и своего сына, сообщил, что его бывшая 40-летняя жена, с которой живут под одной крышей, нашла взрывоопасные вещества и принесла их домой.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа. Но в доме кроме четырех патронов правоохранители ничего незаконного не нашли. Пообщавшись с хозяйкой дома, правоохранители узнали, что действительно две недели назад на обочине дороги, неподалеку от местной свалки, женщина нашла целый пакет с взрывчаткой и боеприпасами, которые вместо того чтобы отнести в полицию, принесла домой и тщательно спрятала на чердаке. Возможно, признается она, он бы и в дальнейшем там лежал, если бы бывший муж не нашел «взрывоопасный пакет» и устроил по этому поводу ссору. После чего поняла, что хранить такие вещи дома достаточно рискованно, поэтому сложила все в коробку и отнесла в лес, за город.

«Коробку с целым арсеналом боеприпасов и взрывчатки сотрудники полиции нашли просто под открытым небом, между деревьями, под ветвями, - комментирует Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. Правоохранители нашли в ней более 200 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты РГД-5 и Ф-1, два запала от гранат, одну сигнальную ракетницу, две стреляные гильзы и порох, которые сразу изъяли. Удивляет, что люди совершенно не озабочены последствиями таких находок, ведь своим поведением женщина поставила под угрозу жизнь всей семьи, в том числе девятилетнего ребенка».

Боеприпасы и взрывчатку правоохранители направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. А по этому факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатки). Правоохранители в очередной раз напоминают: добровольная сдача оружия, боеприпасов или взрывоопасных средств освобождает от уголовной ответственности, в противном случае, рискуете получить уголовную ответственность, которая предусматривает заключение сроком до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Арсенал Оружие
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