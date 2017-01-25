В Конотопе чуть не сгорела «Таврия» в гараже Пожарные ликвидировали пожар в гараже и спасли легковушку.

13 февраля в 15:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража на ул. Новоселица в г. Конотоп.

Звонили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. Через 4 минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что огнем охвачена задняя часть гаража, а также моторный отсек автомобиля. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный частный жилой дом.

В 15:29 пожарные локализовали пожар, в 15:56 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожено стену на площади 6 кв. м, кровля на площади 30 кв. м, вещи домашнего обихода. Пламенем повреждена стена на площади 25 кв. м, кровля на площади 20 кв. м, лакокрасочное покрытие моторного отсека автомобиля «Таврия».

Вероятной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.