В Конотопе чуть не сгорела «Таврия» в гараже

13 февраля в 15:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража на ул. Новоселица в г. Конотоп.
Звонили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. Через 4 минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что огнем охвачена задняя часть гаража, а также моторный отсек автомобиля. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный частный жилой дом.
В 15:29 пожарные локализовали пожар, в 15:56 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания уничтожено стену на площади 6 кв. м, кровля на площади 30 кв. м, вещи домашнего обихода. Пламенем повреждена стена на площади 25 кв. м, кровля на площади 20 кв. м, лакокрасочное покрытие моторного отсека автомобиля «Таврия».
Вероятной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.
На месте пожара пожарные обнаружили тело мужчины....
10 февраля в 00:45 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в с. Ярославец...
9 февраля в 9:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на окраине с. Коваленко Белопольского...
8 февраля в 23:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в дачном двухэтажном доме на ул. Белопольское шоссе...
Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения населением требований пожарной безопасности, в Сумской области огонь продолжает уносить жизни....