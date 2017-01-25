Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57274

На Сумщине могут быть перебои с электрикой из-за блокады Донбасса

Отключение электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. По итогам заседания антикризисного штаба Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуаций, пишет Экономическая правда.

«Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения», - отметил вице-премьер Геннадий Зубко. - В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок.

Напомним, по итогам заседания Минэнерго было поручено на очередное заседание правительства внести проект решения о введении чрезвычайного положения в энергетике.

Как известно, 16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона «Айдар» Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в «блокаде» также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланово и Шипилово, из-за чего полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в «штабе блокады» заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги «Ясиноватая – Константиновка».

Общество Блокада Донбасса Отключение света Перебои со светом
view counter

По тематике

09.02.2017 11:39

В Сумах снова будут отключать свет

В пятницу, 10 февраля, в Сумах временно будут обесточивать некоторые улицы....

08.02.2017 10:01

В Сумах снова будут отключать свет

В четверг, 9 февраля, в Сумах временно будут обесточивать некоторые улицы....

02.02.2017 08:01

В пятницу некоторые улицы Сум будут временно обесточены

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» GАО «Сумыоблэнерго»....

26.01.2017 11:10

В пятницу в Сумах отключат свет на Криничной

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго»....

25.01.2017 15:42

В Сумах снова не будет света

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго»....

Новости

На Роменщине селяне протестовали против заниженной закупочной цены на молоко
Сегодня 17:11
В Авдеевку отправили очередной гуманитарный груз от Сумщины
Сегодня 16:36
Конкуренция на сумском троллейбусном тендере может усилиться
Сегодня 16:21
15-летняя сумчанка выпала с 4-го этажа
Сегодня 16:06
На Сумщине будут изымать приграничные участки
Сегодня 15:41
В подвале сумской многоэтажки нашли боеприпасы
Сегодня 15:19
Сумские власти не собираются покупать 300 троллейбусов за 15 лет
Сегодня 14:43
В Сумах маршрутка попала в аварию
Сегодня 14:27
На Сумщине могут быть перебои с электрикой из-за блокады Донбасса
Сегодня 13:57
В Конотопе чуть не сгорела «Таврия» в гараже
Сегодня 13:51
Бывший муж сдал глуховчанку, которая нашла арсенал оружия и боеприпасов
Сегодня 13:33
Почетными докторами СумГУ стали два поляка
Сегодня 12:31
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.