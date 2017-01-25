На Сумщине могут быть перебои с электрикой из-за блокады Донбасса Отключение электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. По итогам заседания антикризисного штаба Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуаций, пишет Экономическая правда.

«Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения», - отметил вице-премьер Геннадий Зубко. - В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок.

Напомним, по итогам заседания Минэнерго было поручено на очередное заседание правительства внести проект решения о введении чрезвычайного положения в энергетике.

Как известно, 16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона «Айдар» Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в «блокаде» также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланово и Шипилово, из-за чего полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в «штабе блокады» заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги «Ясиноватая – Константиновка».