На Сумщине лечат головную боль коноплей Почти 150 граммов марихуаны и семена конопли обнаружили правоохранители по месту жительства у двух жителей Бурынского района. И если 49-летний мужчина объяснял, что семена конопли и устройство для ее употребления достались ему от предыдущего владельца дома, после его покупки, 45-летняя женщина уверяла, что наркотиками лечила головную боль.

Информация, что двое жителей района в собственном доме хранят наркотики, в полицию поступила от неравнодушных граждан. Поэтому, чтобы убедиться в этом, правоохранители наведались к ним с санкцией на обыск.

Так, на чердаке дома 49-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили более 70 граммов конопли и устройство для ее курения, а у 45-летней хозяйки в помещении летней кухни, на одной из полок, нашли два пакета с измельченным веществом, похожее на марихуану, семена конопли и часть пластиковой бутылки, которую использовали для употребления наркотиков.

«Владельцы таких находок свою вину отрицают, - комментирует Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Мужчина пояснил, что дом он приобрел год назад и найденые семена конопли не его, а предыдущего владельца, а женщина рассказывала о целебных особенностях марихуаны и семян конопли, которые помогают ей избавиться от головной боли. Вес обнаруженных растений высушенной конопли и ее семян составляет почти 150 граммов, которые правоохранители изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будут приняты соответствующие решения».

По двум фактам сотрудники полиции уже открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта», которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.