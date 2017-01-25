В Сумах маршрутка попала в аварию Сегодня, 14 февраля, около 13.45 на ул. Петропавловской произошло ДТП.

Столкнулись маршрутное такси «Рута» (№ 1) и легковой автомобиль «Мицубиси». По предварительным данным, маршрутка притормозила перед пешеходным переходом, а водитель «Мицубиси» не успел среагировать на это. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал. Сейчас патрульные регулируют движение, пропуская попеременно по узкой дороги потоки автомобилей то с одной, то с другой стороны. Неподалеку находится троллейбус, который не может проехать из-за образовавшейся пробки.