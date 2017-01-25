Сумские власти не собираются покупать 300 троллейбусов за 15 лет Получила ответ городского головы онлайн-петиция «15 нових тролейбусів щорічно на 20 років».

Напомним, сумчанин Андрей Герасимов писал в своем обращении:

«Народ, який не хоче годувати свою армію рано чи пізно буде змушений годувати чужу»

В минулому році ми вже завалили закупівлю 7 тролейбусів, а могли б їх пустити на новий маршрут та заповнити прогалини на вже існуючих маршрутах, але цього не сталось...

Тролейбуси - це єдиний екологічний транспорт в Сумах, який дотримується графіку, тому дає нам впевненість, що в вечірню годину (після 21:00) ми в змозі доїхати додому.

З урахування помилок минулого року пропоную щорічно закуповувати 15 одиниць тролейбусів на рік, обов'язково при закупці нових низькополих тролейбусів потрібно звертати увагу на такі речі:

1. Кондиціонер для водія;

2. Wi-Fi;

3. Електронний білет;

4. GPS контроль та автоматичний підрахунок пасажирів;

5. Камери спостереження, як внутрішні так і зовнішні;

6. Онлайн спостереження за рухом транспорту.

З допомогою сумських дизайнерів потрібно розробити та ввести красиву форму для водіїв та кондукторів.

На офіційному сайті ввести інформацію про контакти: мобільний номер телефону та Viber(Скарги та пропозиції).

P.S Львів замовив 55 тролейбусів, а чим ми гірші? А який у нас план по закупівлям?».

Ответ мэра не обнадежил сумчан:

«За результатами розгляду електронної петиції «15 нових тролейбусів щорічно» інформуємо про наступне.

Відповідно до Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР (зі змінами), на 2017 рік заплановано придбання 21 од. тролейбусів на суму 111300,00 тис. грн. (з них -105900,00 тис. грн. кошти міського бюджету). В міському бюджеті на 2017 рік на вказані цілі передбачено видатків в обсязі 20000,00 тис. грн. На наступний рік заплановано придбання 10 тролейбусів на суму 55920,00 тис. грн. Видатки міського бюджету на придбання тролейбусів у 2018 році будуть визначатися при формуванні міського бюджету на відповідний рік (кінець 2017 року).

Чинна Програма розвитку міського транспорту розрахована на 3-річний період (з 2016 по 2018 рік). У 2018 році буде підготовлено проект Програми на наступний середньостроковий період. При цьому вказана Програма розробляється із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі, що передбачає використання результативних показників. Такі показники дають змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат тощо.

Також слід зазначити, що придбання нових тролейбусів не вирішить проблему збільшення випуску електротранспорту на маршрути міста через нестачу водіїв тролейбусів в КП СМР «Електроавтотранс».

Так, відповідно до офіційної інформації КП СМР «Електроавтотранс», наразі у підприємства в наявності є 12 одиниць справних тролейбусів, які не виходять на лінії через брак водіїв. КП СМР «Електроавтотранс» у своєму класі почало навчати 12 осіб, які за п’ять з половиною місяців сядуть за кермо тролейбуса. Враховуючи, що для повноцінного керування одного тролейбуса потрібно 3 водія (два у першу-другу зміну у робочі дні, один у вихідні дні та на чергуванні), нові водії дозволять вивести на лінію за півроку лише 4 одиниці додаткового транспорту.

Окрім того, згідно із рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради № 333 від 21.06.2016 «Про організацію перевезення пасажирів тролейбусами на постійних міських маршрутах м. Суми КП СМР «Електроавтотранс»» (зі змінами) максимальна кількість одиниць тролейбусів на маршрутах становить 108 одиниць. Таким чином показник кількості рухомого складу, визначений за даними Вашої петиції (20 років х 15 тролейбусів = 300 тролейбусів) не є обґрунтованим.

Щодо оснащення тролейбусів кондиціонерами повідомляємо, що такі вимоги встановлюються в тендерній документації (технічні та якісні характеристики предмета закупівлі). Стосовно інших пропозицій зазначених у петиції (Wi-Fi, електронний квиток, камери спостереження та ін.) звертаємо Вашу увагу на те, що виконання таких заходів потребує окремого фінансування та не пов’язано із видатками на придбанням тролейбусів.

З приводу форми для водіїв та кондукторів інформуємо, що кондуктори КП СМР «Електроавтотранс» мають уніформу. Фінансовий стан підприємства не дає можливості придбати більш дорогу форму для персоналу, зокрема розроблену дизайнерами. З іншого боку поняття «красива форма» є досить суб’єктивним за своїм змістом, тому будемо вдячні Вам за більш детальні характеристики цього терміну чи особисто надання дизайнерських зразків уніформи.

Також звертаємо Вашу увагу, що на веб-сайті КП СМР «Електроавтотранс» (http://trolleybus.sumy.ua) розміщено контактний телефон диспетчера підприємства (652-233), за яким можна звернутися для подання скарг та пропозицій від мешканців міста щодо послуг з пасажирських перевезень».