Информация для сумчан: загрязнение атмосферы подорожало

Экологический налог уплачивается за: сбросы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные), временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензионный срок.
В Государственной налоговой инспекции в г. Сумах информируют, что в случае, если плательщик экологического налога не планирует осуществление выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, образование радиоактивных отходов в течение отчетного года, то он должен сообщить об этом соответствующий контролирующий орган по месту нахождения источников загрязнения и подать заявление произвольной формы об отсутствии у него в отчетном году объекта исчисления экологического налога.
В обратном случае, налогоплательщик обязан подавать декларации в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.
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