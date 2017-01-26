Информация для сумчан: загрязнение атмосферы подорожало Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины…», с начала 2017 года на 12% увеличены ставки экологического налога за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, который рассчитывается плательщиками налога для определения налоговых обязательств, возникших с 1 января 2017 года.

Экологический налог уплачивается за: сбросы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные), временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензионный срок.

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумах информируют, что в случае, если плательщик экологического налога не планирует осуществление выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, образование радиоактивных отходов в течение отчетного года, то он должен сообщить об этом соответствующий контролирующий орган по месту нахождения источников загрязнения и подать заявление произвольной формы об отсутствии у него в отчетном году объекта исчисления экологического налога.

В обратном случае, налогоплательщик обязан подавать декларации в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.