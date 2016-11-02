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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19357

В подвале сумской многоэтажки нашли боеприпасы

Сегодня, 14 февраля, в подвале многоэтажки на ул. Заливная, 5 нашли боеприпасы.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил сумчанин Александр Король.

Боеприпасы были не взрывоопасными – это были отстрелянные выстрелы ПГ-7С для гранатомета, сообщили в управлении ГСЧС  в Сумской области. Как они попали в подвал, предстоит выяснить полиции.

Право Боеприпасы
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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