В подвале сумской многоэтажки нашли боеприпасы Сегодня, 14 февраля, в подвале многоэтажки на ул. Заливная, 5 нашли боеприпасы.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил сумчанин Александр Король.

Боеприпасы были не взрывоопасными – это были отстрелянные выстрелы ПГ-7С для гранатомета, сообщили в управлении ГСЧС в Сумской области. Как они попали в подвал, предстоит выяснить полиции.