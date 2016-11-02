В подвале сумской многоэтажки нашли боеприпасы

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил сумчанин Александр Король.
Боеприпасы были не взрывоопасными – это были отстрелянные выстрелы ПГ-7С для гранатомета, сообщили в управлении ГСЧС в Сумской области. Как они попали в подвал, предстоит выяснить полиции.
Независимо от времени года взрывоопасные предметы времен прошлых войн представляют угрозу для здоровья и жизни граждан....
17 января в 15:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в г. Кролевец....
29 ноября в 7:45 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Червоная Слобода...
14 ноября в 14:45 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительных металлических предметов в с. Землянка Глуховского...
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