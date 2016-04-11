На Сумщине будут изымать приграничные участки Рассмотрены вопросы обустройства Государственной границы на территории Середина-Будского района.

На Середина-Будщине обсудили вопрос освобождения земельных участков вдоль границы для обустройства и расширение новых контрольно-следовых полос в связи с проведением мероприятий по инженерному обустройству государственной границы в Середина-Будском районе.

В разговоре приняли участие председатель Середина-Будской райгосадминистрации Ирина Заплаткина, глава районного совета Николай Харитоненко, начальник отдела пограничной службы «Середина-Буда» Дмитрий Добровольский, Зноб-Новгородский поселковый голова Петр Гончаров.

Учитывая актуальность проблемных вопросов, связанных с изъятием земельных участков для обустройства государственной границы общего характера по Середина-Будскому району, по итогам совещания были приняты соответствующие протокольные поручения главы райгосадминистрации, пишет сайт Сумского облсовета.