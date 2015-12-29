15-летняя сумчанка выпала с 4-го этажа

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области. ЧП произошло на ул. Харьковской в Сумах. О нем сообщили соседи. Они и вызвали медиков. У 15-летней сумчанки врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, ушиб грудной клетки, закрытый перелом седалищной кости таза и алкогольное опьянение, пишет Спецкор.
Как рассказал полисменам отец девушки, она пришла домой навеселе и сильно с ним поссорилась. После чего выпрыгнула с балкона.
По заключению специалистов, травмы девушка получила, выпав с балкона 4-го этажа. Также выяснилось, что она стоит на учете в психдиспансере.
Сейчас проводятся все необходимые проверки. Несовершеннолетняя находится под наблюдением врачей.
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