15-летняя сумчанка выпала с 4-го этажа Поздно вечером 15-летнюю девушку с многочисленными травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области. ЧП произошло на ул. Харьковской в Сумах. О нем сообщили соседи. Они и вызвали медиков. У 15-летней сумчанки врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, ушиб грудной клетки, закрытый перелом седалищной кости таза и алкогольное опьянение, пишет Спецкор.

Как рассказал полисменам отец девушки, она пришла домой навеселе и сильно с ним поссорилась. После чего выпрыгнула с балкона.

По заключению специалистов, травмы девушка получила, выпав с балкона 4-го этажа. Также выяснилось, что она стоит на учете в психдиспансере.

Сейчас проводятся все необходимые проверки. Несовершеннолетняя находится под наблюдением врачей.